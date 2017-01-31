Все регионы

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VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам
РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
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Грузоперевозки мерседес вито,квартирные переезды,бытовая тех.холод-ки Предлагаю
Грузоперевозки, квартирные переезды,бытовая техника,холодильники и т.д.
Возможна помощь при погрузке-выгрузке.
(067)711-90-20, (095)680-80-95, (093)761-46-71
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Продам квартиру возле метро Гагарина Продам
Сдам 1к кв 15 минут до метро Гагарина. М. Советская. Хорошая транспортная развязка. В квартире хороший косметичний ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. 6 этаж 9 этажного дома. Находится по ул. Москалевская, 3 минуты набережная,мост влюбленных, нов..
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Продам квартиру в Центре Продам
Сдам 1к кв 15 минут до метро Гагарина. М. Советская. Хорошая транспортная развязка. В квартире хороший косметичний ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. 6 этаж 9 этажного дома. Находится по ул. Москалевская, 3 минуты набережная,мост влюбленных, нов..
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Молоденькая и стройненькая симпатяшка может доставить вам массу удовольствий Предлагаю
Молоденькая и стройненькая симпатяшка может доставить вам массу удовольствий
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Отменная любовница, ищу постоянного для не частых встреч. Предлагаю
Отменная любовница, ищу постоянного для не частых встреч.
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Менеджер по набору персонала Предлагаю
На постоянную работу требуется менеджер по набору персоналу. Требования:знание ПК. Условие работы: присутствует обучаемость, комфортный офис. Обязанности: отвечать на звонки. зп от 4000 тел: 0966454284
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Высокий постоянный заработок Вакансия
Высокий постоянный заработок от 60000 грн.Возможность бесплатного проживания в наших апартаментах.Максимальный уровень безопасности и конфиденциальности.Индивидуальный график с учётом Ваших пожеланий.Полная свобода действий.
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"Работа из дома. Интернет-проект Орифлейм." Предлагаю
"Работа из дома. Интернет-проект Орифлейм."
Вы ищете стабильный заработок?У вас есть 3-4 часа свободного времени в день?
А может быть у вас есть маленькие дети и на работу устроиться нет возможности, а деньги нужны?
Спешу со..
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Работа на дому в интернет-проекте Предлагаю
Работа на дому в интернет-проекте
Требования: активная жизненная позиция, целеустремленность, коммуникабельность,работоспособность, уверенный пользователь ПК и интернет. Условия: работа удаленная, место жительства значения не имеет! Возраст с..
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Работа на дому в интернете Предлагаю
Работа на дому в интернете
Требуется информационный менеджер для работы в соц.сетях,по привлечению клиентов в интернет-магазин. Работа в интернете, 3-4 часа в день. Онлайн обучение. Высокий доход на банковскую карту. Без продаж. Город проживания зна..
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Работа на дому для мам в декрете, домохозяек, пенсионеров Предлагаю
Работа на дому для мам в декрете, домохозяек, пенсионеров Легальный заработок в сети Интернет. Можно совмещать с текущей работой, декретом , учебой. Новый проект, созданный специально для тех, кто хочет зарабатывать, не выходя из дома проект открыва..
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Работа на дому для мамочек в декрете и активных людей Предлагаю
Работа на дому для мамочек в декрете и активных людей! Я ищу людей, которые хотят построить свой бизнес в интернете, но не знают как. Мне нужны только мега-уверенные, мега-целеустремлённые и мега-активные партнёры! ! ! Если Вы хотите изменить свою жизнь и нач..
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Официальное оформление прописки (регистрация места жительства) в Харькове. Снятие с регистрации (выписка) в любом городе Украины с одновременной регистрацией (пропиской) в Харькове. Для граждан Украины и иностранцев. Можно с детьми. Недорого. Продам
Официальное оформление прописки (регистрация места жительства) в Харькове. Снятие с регистрации (выписка) в любом городе Украины с одновременной регистрацией (пропиской) в Харькове. Для граждан Украины и иностранцев. Можно с детьми. Недорого.
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1-комнатная уютная квартира м ЮЖД. Сдам в аренду
1-комнатная уютная квартира м ЮЖД.В квартире: двуспальный диван, шкаф, телевизор, СВЧ, электрический чайник, стиральная машинка, гладильная доска, утюг, сушилка для белья. Есть безлимитный wi-fi интернет, кабельное телевидение, необходимый набор посуды. Фото с..
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Отличная гостинка метро ХТЗ Сдам в аренду
Отличная гостинка метро ХТЗ. В квартире недавно сделан свежий и современный ремонт. Полностью оборудована мебелью и техникой. Все как на фото.
Удобное расположение, рядом с метро, магазины, аптеки и др. Свой санузел и своя мини-кухня. Цена 1500 грн/мес
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Сдается малогабаритная квартира м Х Гора. Сдам в аренду
Сдается малогабаритная квартира м Х Гора. Современная мебель и бытовая техника.Двухспальная кровать, диван, встроенная кухня,стеклокерамическая варочная панель, обеденный стол,телевизор плазма.
Квартира полностью оснащена и укомплектована всем необходимым..
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Сдам гостинку м Майдан Конституции. Сдам в аренду
Сдам гостинку м Майдан Конституции. В квартире есть двухспальная кровать, диван двухспальный, стол обеденный, кухонный гарнитур, стулья, шкаф для одежды, журнальный столик. Все удобства свои, санузел и мини-кухня. Мебель и техника вся в наличии.Цена 3600 грн/м..
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Срочно сдается в аренду малогабаритная квартира на Одесской. Сдам в аренду
Срочно сдается в аренду малогабаритная квартира на Одесской. Квартира полностью изолированная, со своими удобствами, свой санузел и своя мини-кухня, квартира после ремонта техника и мебель вся имеется. Заключается договор аренды. Фото реальные. Цена 1600 грн/м..
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Отличная 1-комн.квартира рядом с м Киевская. Сдам в аренду
Отличная 1-комн.квартира рядом с м Киевская. Квартра небольшая, 24 кв.метра. В квартире есть свой небольшой санузел, своя встроенная мини-кухня. Полностью оборудована мебелью и техникой, все в очень хорошем состоянии. Сдается на длительный срок. Фото соответст..
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Сдается гостинка на длит.срок рядом с м пр.Гагарина. Сдам в аренду
Сдается гостинка на длит.срок рядом с м пр.Гагарина. Квартира небольшая, но уютная, со своим санузлом и небольшой кухней. Есть диван-кровать, стеллаж, комод, кухонный гарнитур, обеденный уголок и др. Проведен интернет и кабельное ТВ. Смотрите фото, все соответ..
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