Все регионы





Просмотров: 3 Просмотров: 3 VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!

Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!

В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!

В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!

Стол ..

Дата: 17 марта 2016 (17:21) Цена: 2 950 Грн Раздел: Мебель