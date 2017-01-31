Все регионы

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Просмотров: 3

VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам

РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
Дата: 17 марта 2016 (17:21)
Цена: 2 950 Грн
Раздел: Мебель
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Последние добавленные 10569 объявлений.


Просмотров: 2

Грузоперевозки мерседес вито,квартирные переезды,бытовая тех.холод-ки Предлагаю

Грузоперевозки, квартирные переезды,бытовая техника,холодильники и т.д.
Возможна помощь при погрузке-выгрузке.
(067)711-90-20, (095)680-80-95, (093)761-46-71
Дата: 01 февраля 2017 (17:55)
Цена: 110 Грн
Раздел: Перевозки


Просмотров: 2

Продам квартиру возле метро Гагарина Продам

Сдам 1к кв 15 минут до метро Гагарина. М. Советская. Хорошая транспортная развязка. В квартире хороший косметичний ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. 6 этаж 9 этажного дома. Находится по ул. Москалевская, 3 минуты набережная,мост влюбленных, нов..
Дата: 01 февраля 2017 (17:44)
Цена: 5 000 Грн
Раздел: Продажа домов


Просмотров: 2

Продам квартиру в Центре Продам

Сдам 1к кв 15 минут до метро Гагарина. М. Советская. Хорошая транспортная развязка. В квартире хороший косметичний ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. 6 этаж 9 этажного дома. Находится по ул. Москалевская, 3 минуты набережная,мост влюбленных, нов..
Дата: 01 февраля 2017 (17:43)
Цена: 5 000 Грн
Раздел: Продажа квартир


Просмотров: 2

Молоденькая и стройненькая симпатяшка может доставить вам массу удовольствий Предлагаю

Молоденькая и стройненькая симпатяшка может доставить вам массу удовольствий
Дата: 01 февраля 2017 (17:43)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 3

Отменная любовница, ищу постоянного для не частых встреч. Предлагаю

Отменная любовница, ищу постоянного для не частых встреч.
Дата: 01 февраля 2017 (17:42)
Цена: 2 000 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 5

Менеджер по набору персонала Предлагаю

На постоянную работу требуется менеджер по набору персоналу. Требования:знание ПК. Условие работы: присутствует обучаемость, комфортный офис. Обязанности: отвечать на звонки. зп от 4000 тел: 0966454284
Дата: 01 февраля 2017 (16:38)
Цена: 4 500 Грн
Раздел: Начало карьеры / Студенты


Просмотров: 7

Высокий постоянный заработок Вакансия

Высокий постоянный заработок от 60000 грн.Возможность бесплатного проживания в наших апартаментах.Максимальный уровень безопасности и конфиденциальности.Индивидуальный график с учётом Ваших пожеланий.Полная свобода действий.
Дата: 01 февраля 2017 (16:29)
Цена: 60 000 Грн
Раздел: Другие сферы занятий


Просмотров: 3

&quot;Работа из дома. Интернет-проект Орифлейм.&quot; Предлагаю


"Работа из дома. Интернет-проект Орифлейм."


Вы ищете стабильный заработок?У вас есть 3-4 часа свободного времени в день?
А может быть у вас есть маленькие дети и на работу устроиться нет возможности, а деньги нужны?
Спешу со..
Дата: 01 февраля 2017 (16:13)
Цена: 7 000 Грн
Раздел: Частичная занятость


Просмотров: 1

Работа на дому в интернет-проекте Предлагаю


Работа на дому в интернет-проекте

Требования: активная жизненная позиция, целеустремленность, коммуникабельность,работоспособность, уверенный пользователь ПК и интернет. Условия: работа удаленная, место жительства значения не имеет! Возраст с..
Дата: 01 февраля 2017 (16:12)
Цена: 7 000 Грн
Раздел: Маркетинг / реклама / дизайн


Просмотров: 3

Работа на дому в интернете Предлагаю

Работа на дому в интернете

Требуется информационный менеджер для работы в соц.сетях,по привлечению клиентов в интернет-магазин. Работа в интернете, 3-4 часа в день. Онлайн обучение. Высокий доход на банковскую карту. Без продаж. Город проживания зна..
Дата: 01 февраля 2017 (16:10)
Цена: 7 000 Грн
Раздел: Маркетинг / реклама / дизайн


Просмотров: 1

Работа на дому для мам в декрете, домохозяек, пенсионеров Предлагаю


Работа на дому для мам в декрете, домохозяек, пенсионеров Легальный заработок в сети Интернет. Можно совмещать с текущей работой, декретом , учебой. Новый проект, созданный специально для тех, кто хочет зарабатывать, не выходя из дома проект открыва..
Дата: 01 февраля 2017 (16:09)
Цена: 7 000 Грн
Раздел: Частичная занятость


Просмотров: 1

Работа на дому для мамочек в декрете и активных людей Предлагаю

Работа на дому для мамочек в декрете и активных людей! Я ищу людей, которые хотят построить свой бизнес в интернете, но не знают как. Мне нужны только мега-уверенные, мега-целеустремлённые и мега-активные партнёры! ! ! Если Вы хотите изменить свою жизнь и нач..
Дата: 01 февраля 2017 (16:08)
Цена: 7 000 Грн
Раздел: Частичная занятость


Просмотров: 2

Официальное оформление прописки (регистрация места жительства) в Харькове. Снятие с регистрации (выписка) в любом городе Украины с одновременной регистрацией (пропиской) в Харькове. Для граждан Украины и иностранцев. Можно с детьми. Недорого. Продам

Официальное оформление прописки (регистрация места жительства) в Харькове. Снятие с регистрации (выписка) в любом городе Украины с одновременной регистрацией (пропиской) в Харькове. Для граждан Украины и иностранцев. Можно с детьми. Недорого.
Дата: 01 февраля 2017 (15:43)
Цена: 1 Грн
Раздел: Юридические услуги


Просмотров: 7

1-комнатная уютная квартира м ЮЖД. Сдам в аренду

1-комнатная уютная квартира м ЮЖД.В квартире: двуспальный диван, шкаф, телевизор, СВЧ, электрический чайник, стиральная машинка, гладильная доска, утюг, сушилка для белья. Есть безлимитный wi-fi интернет, кабельное телевидение, необходимый набор посуды. Фото с..
Дата: 01 февраля 2017 (13:36)
Цена: 2 000 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 7

Отличная гостинка метро ХТЗ Сдам в аренду

Отличная гостинка метро ХТЗ. В квартире недавно сделан свежий и современный ремонт. Полностью оборудована мебелью и техникой. Все как на фото.
Удобное расположение, рядом с метро, магазины, аптеки и др. Свой санузел и своя мини-кухня. Цена 1500 грн/мес
Дата: 01 февраля 2017 (13:34)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 6

Сдается малогабаритная квартира м Х Гора. Сдам в аренду

Сдается малогабаритная квартира м Х Гора. Современная мебель и бытовая техника.Двухспальная кровать, диван, встроенная кухня,стеклокерамическая варочная панель, обеденный стол,телевизор плазма.
Квартира полностью оснащена и укомплектована всем необходимым..
Дата: 01 февраля 2017 (13:33)
Цена: 1 100 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 6

Сдам гостинку м Майдан Конституции. Сдам в аренду

Сдам гостинку м Майдан Конституции. В квартире есть двухспальная кровать, диван двухспальный, стол обеденный, кухонный гарнитур, стулья, шкаф для одежды, журнальный столик. Все удобства свои, санузел и мини-кухня. Мебель и техника вся в наличии.Цена 3600 грн/м..
Дата: 01 февраля 2017 (13:32)
Цена: 3 600 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 5

Срочно сдается в аренду малогабаритная квартира на Одесской. Сдам в аренду

Срочно сдается в аренду малогабаритная квартира на Одесской. Квартира полностью изолированная, со своими удобствами, свой санузел и своя мини-кухня, квартира после ремонта техника и мебель вся имеется. Заключается договор аренды. Фото реальные. Цена 1600 грн/м..
Дата: 01 февраля 2017 (13:31)
Цена: 1 600 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 6

Отличная 1-комн.квартира рядом с м Киевская. Сдам в аренду

Отличная 1-комн.квартира рядом с м Киевская. Квартра небольшая, 24 кв.метра. В квартире есть свой небольшой санузел, своя встроенная мини-кухня. Полностью оборудована мебелью и техникой, все в очень хорошем состоянии. Сдается на длительный срок. Фото соответст..
Дата: 01 февраля 2017 (13:30)
Цена: 1 600 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 5

Сдается гостинка на длит.срок рядом с м пр.Гагарина. Сдам в аренду

Сдается гостинка на длит.срок рядом с м пр.Гагарина. Квартира небольшая, но уютная, со своим санузлом и небольшой кухней. Есть диван-кровать, стеллаж, комод, кухонный гарнитур, обеденный уголок и др. Проведен интернет и кабельное ТВ. Смотрите фото, все соответ..
Дата: 01 февраля 2017 (13:29)
Цена: 1 700 Грн
Раздел: Аренда квартир
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