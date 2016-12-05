Все регионы





Просмотров: 8 Просмотров: 8 Сдам гостинку рядом с м Маршала Жукова Сдам в аренду Сдам гостинку рядом с м Маршала Жукова.Гостинка оборудована всем необходимым для комфортного проживания свой с/у и мини-кухня. Есть 2дивана, , ТВ (кабельное), WI-FI. Сдам на длительный срок,без детей и животных.

Дата: 03 февраля 2017 (15:59) Цена: 1 000 Грн Раздел: Аренда квартир