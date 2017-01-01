Все регионы

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Просмотров: 3

VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам

РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
Дата: 17 марта 2016 (17:21)
Цена: 2 950 Грн
Раздел: Мебель
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Последние добавленные 12474 объявлений.


Просмотров: 1

Высокооплачиваемая работа Предлагаю

Предлагаем высокооплачиваемую работу в сфере досуга для девушек от 18. График работы обговариваем индивидуально. Работа перспективная и очень хорошо оплачиваемая. Мы гарантируем полную конфиденциальность. Постоянный доход и ВЫСОКИЕ заработки.Оплата ежедневно. ..
Дата: 26 января 2017 (14:07)
Цена: 55 000 Грн
Раздел: Другие сферы занятий


Просмотров: 2

Оператор на телефон Предлагаю

Требуется оператор на телефон. Обязанности:приём звонков клиентов. Требования:возраст от 18 лет, грамотная речь, вежливость.
Условия работы:отличный дружный коллектив, стабильность
тел:0509095668
Дата: 26 января 2017 (14:02)
Цена: 6 000 Грн
Раздел: Другие сферы занятий


Просмотров: 2

Высокооплачиваемая работа для девушек, г. Одесса Вакансия

Приглашает молодых и уверенных в себе девушек от 18 лет на хорошо оплачиваемую работу в город Одессу! Мы вкладываем все время и силы для обеспечения Вас высоким доходом и максимальным комфортом во время работы. Обеспечим Вас достаточным количеством работы, ком..
Дата: 26 января 2017 (13:45)
Цена: 50 000 Грн
Раздел: Другие сферы занятий


Просмотров: 2

1-к., Бот. Сад, 4/5, 24000 т. Продам

Недалеко от метро Бот. Сад, Тобольская продаётся 1-ка. Кирпичный дом, 4/5, не торцевая. Жилое чистенькое состояние. 24000 т. 0950070454 и 0984373753
Дата: 26 января 2017 (13:24)
Цена: 24 000 $
Раздел: Продажа квартир


Просмотров: 3

Недорого 1- к квартира в Новострое жк Салтовский Продам

жк Салтовский (Салтовка, Салтовское шоссе, 264-б)Рядом супермаркет "Класс", рынок, остановки общественного транспорта, образовательные учреждения, медкомплекс. Квартира в строительном состоянии что позволит реализовать Вам свои дизайнерские решения.
Компл..
Дата: 26 января 2017 (13:20)
Цена: 21 000 $
Раздел: Продажа квартир


Просмотров: 3

Приглашаются сотруднцы Вакансия

Для работы в Харькове приглашаются сотрудницы различных типажей и возрастов.Высокий доход,ежедневные выплаты,комфортное жилье,100% безопасность,анонимность.Работая с нами, вы сможете заработать на все свои потребности,позволить то,что раньше было вам не по-кар..
Дата: 26 января 2017 (12:43)
Цена: 60 000 Грн
Раздел: Другие сферы занятий


Просмотров: 3

Оператор на телефон Предлагаю

Требуется оператор на телефон. Обязанности:приём звонков клиентов. Требования:возраст от 18 лет, грамотная речь, вежливость.
Условия работы:отличный дружный коллектив, стабильность
тел:0509095668
Дата: 26 января 2017 (12:07)
Цена: 6 000 Грн
Раздел: ИТ / телеком / компьютеры


Просмотров: 2

уважаемые господа приглашаю к себе на апартаменты угощу виски коньяк. выезжаю в офис сауну отель... без комплексов исполню любой каприз с вашей стороны с подругой красивой.. Предлагаю

уважаемые господа приглашаю к себе на апартаменты угощу виски коньяк. выезжаю в офис сауну отель... без комплексов исполню любой каприз с вашей стороны с подругой красивой..
Дата: 26 января 2017 (11:46)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 2

Вместе со мной ты окунешься в море удовольствий и неограниченного кайфа, я покажу тебе на что способна девушка в постели!!! Предлагаю

Вместе со мной ты окунешься в море удовольствий и неограниченного кайфа, я покажу тебе на что способна девушка в постели!!!
Дата: 26 января 2017 (11:45)
Цена: 2 000 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 2

Люблю, умею и научу до неприличия получать максимальное удовлетворение! Предлагаю

Люблю, умею и научу до неприличия получать максимальное удовлетворение!
Дата: 26 января 2017 (11:44)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 4

Массажистка Вакансия

Симпатичные девушки, которые любят заботу о себе,
мужское внимание и общение!
Мы набираем массажисток
Опыт работы не обязателен!
Предлагаем Вам такие условия :
Обучение за счет салона
Гибкий график
Хорошее вознаграждение за р..
Дата: 26 января 2017 (11:21)
Цена: 10 000 Грн
Раздел: Медицина / фармация


Просмотров: 1

Ремонт микроволновок,телевизоров,мониторов,стиралок Предлагаю

Ремонт микроволновок свч,телевизоров,плазмы,мониторов,стиралок,пылесосов с гарантией,недорого,выезд к вам на дом,опыт работы 25 лет,куплю неисправную технику 0668662112,0986555364,0631222130
Дата: 26 января 2017 (11:08)
Цена: 50 Грн
Раздел: Техника для кухни


Просмотров: 1

Устроит всех и каждого Предлагаю

Грузоперевозки Газелью по городу и области до 2, 5 т, быстро, качественно, недорого. Грузчики аккуратные. Вывоз строительного мусора и других материалов. 0990754807,0932704569,06793382
Дата: 26 января 2017 (10:38)
Цена: 130 Грн
Раздел: Перевозки


Просмотров: 1

Качество и доступность Предлагаю

В любое удобное для вас время,7 дней в неделю, оказываем услуги по организации
и проведению переездов любой сложности.Грузоперевозки офисные, квартирные, дачные, загородные переезды по Харькову и области.Вывоз строительного мусора, а так же:Профессиональн..
Дата: 26 января 2017 (10:37)
Цена: 130 Грн
Раздел: Авто / мото услуги


Просмотров: 1

Ремонт телевизоров вызов телемастера Харьков. Предлагаю

Вызов телемастера на дом в Харькове. Ремонт телевизоров SAMSUNG, DAEWOO, LG, JVC, PHILIPS, SUPRA, PANASONIC, SONY, FUNAJ, AKAI, BBK,SATURN и других производителей на дому у заказчика. Опыт работы 20 лет. Порядочность гарантируется. Все районы Харькова. За вызо..
Дата: 26 января 2017 (9:07)
Цена: 350 Грн
Раздел: Тв / видеотехника


Просмотров: 2

грузчики авто Информирую

квартирные офисные любые переезды разгрузки работаем давно умело грамотная загрузка звоните поможем
Дата: 26 января 2017 (7:21)
Цена: 60 Грн
Раздел: Перевозки


Просмотров: 2

Услуги по оформлению прописки... Предлагаю

Окажем услуги по оформлению официальной прописки/регистрации места жительства в Харькове. Для граждан Украины и иностранным гражданам.
Сроки – 1 рабочий день
Документы необходимые для прописки граждан Украины:
- Паспорт.
- Для военнослужащ..
Дата: 26 января 2017 (5:59)
Цена: 1 Грн
Раздел: Юридические услуги


Просмотров: 7

Набираем хостес со всей Украины Вакансия

Растущая сеть ресторанов набирает хостес в Одессу. Опыт работы не важен. Важны: ответственность, упорство, желание работать. Зарплата от 15000 грн/месяц. Чаевые никто не забирает, они лично ваши. Предпочтение отдается девушкам ухоженным, общительным, со знание..
Дата: 26 января 2017 (4:26)
Цена: 15 000 Грн
Раздел: Бары / рестораны


Просмотров: 4

Танцовщицы в одесский ночной клуб Вакансия

Требуются танцовщицы в ночной клуб. График работы - сменный, обсуждается при собеседовании. З/п от 10000 грн. Работа в центре Одессы. Предоставим жилье иногородним. Прямой работодатель, не агентство.
Дата: 26 января 2017 (4:23)
Цена: 10 000 Грн
Раздел: Начало карьеры / Студенты


Просмотров: 6

4-к. сталинка, ЮЖД, 50000 Продам

Настоящая ж/б сталинка. ЮЖД, пер. Рубановсий (бывш. Свердлова). 6/6, с лифтом, чердаком. 4 комн., 100/63/13, двухсторонняя, высокие потолки. Действительно хорошее состояние. Очень недорого для такой квартиры - 50000 т. 0950070454 и 0984373753
Дата: 26 января 2017 (0:24)
Цена: 50 000 $
Раздел: Продажа квартир
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