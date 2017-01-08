Все регионы





Просмотров: 8 Просмотров: 8 Сдам 1к.кв. м. Победа Сдам в аренду Срочно сдам 1к. кв. рядом с метро Победа. В квартире сделан новый косметический ремонт. В комнате есть: 2-х спальная кровать с ортопедическим матрасом, угловой диван, шкаф-купе, телевизор. Из комнаты выход на балкон. Кухня оборудована всем необходимым для комф..

Дата: 09 января 2017 (11:42) Цена: 1 600 Грн Раздел: Аренда квартир