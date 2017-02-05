Все регионы

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VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам
РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
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Кран шаровый Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает краны шаровые любые! LD, 11с41п, 11с42п, 11с67п, КЗШС41нж, КЗК41нж, СФ и др. для воды, пара, газа, кислот, щелочей Ду15, 20, 25, 32,40,50...1200 мм. Латунные, стальные, нержавеющие. Присоединение - муфтовое, фланцевое, под приварку..
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Затвор поворотный дисковый батерфляй Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает затворы поворотные дисковые, «Баттерфляй», любые!!!
Ду40-Ду2400, Ру10…25, рабочая среда – вода, пар, газ, бензин, щелочи, кислоты и др. Управление затворами – ручное, через редуктор, электропривод.
Любые количества затворо..
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Задвижка чугунная 30ч6бр Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает из наличия на наших складах – задвижки чугунные, стальные любые!
Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30ч6бк, 30ч906бк, 30ч47бк, 30ч530бр Ду50 – 1600 Ру10, вода, пар, масло, нефть, газ
Задвижки 30с41нж, 30с941нж Ду50 – Ду600 Ру16, ..
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Сдам в аренду 2-х комн. кв-ру Салт. Сдам в аренду
Кв-ра находится по ул.Корчагинцев р-н Медкомплекса 2\16 площадью 50м, кухня8м. В кв-ре есть всё необходимое для проживания. Звоните!
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Задвижка стальная 30с41нж Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает из наличия на наших складах – задвижки стальные, чугунные любые!
Задвижки 30с41нж, 30с541нж, 30с941нж Ду50 – Ду600 Ру16, вода, пар, нефть, газ, класс герметичности «А»!!!
Задвижки 30ч6бр, 30ч6бк, 30ч530бр, 30ч930бр Ду50 – ..
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Электроприводы тип М, НМ к трубопроводной арматуре Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает приводы электрические многооборотные (электроприводы).
Постоянно в наличии на наших складах электроприводы общепромышленного и взрывозащищенного исполнений серии М, НМ-01, НМ-02, НМ-03, НМ-04!
Электроприводы со штепсельным ..
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Электропривод к трубопроводной арматуре Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает приводы электрические многооборотные (электроприводы).
Постоянно в наличии на наших складах электроприводы общепромышленного и взрывозащищенного исполнений!
Электроприводы серии М, НМ, А, НА, ВА, Б, НБ, ВБ, В, НВ, ВВ, Г, Н..
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Клапан обратный поворотный 19ч21р, 19ч21бр Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает из наличия на наших складах клапаны обратные поворотные 19ч21бр, 19ч21р Ду50-600 мм Ру16 атм в любых количествах, а также клапаны обратные подпружиненные одно- и двухлепестковые диаметрами Ду50-400 мм Ру16 атм. Рабочая среда: вода,..
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Подставка под гидрант пожарный подземный Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает подставки под пожарные гидранты стальные, чугунные любые (ППОФ, ППДФ, ППТФ, ППКФ)!
Давление Рр = 10 атм, Ду=50-300 мм.
Предлагаем подставки под гидранты пожарные: глухие, тупиковые, проходные, тройниковые.
Подставки..
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Гидрант пожарный подземный Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает гидранты пожарные подземные чугунные, стальные любые! Ду125 мм, Рр = 10 атм, высота Н = 0,5-4,0 м, с шагом 0,25 м.
Гидранты пожарные отправляем любыми перевозчиками в любую точку Украины за 1 день!!!
В случае изготовлени..
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Тройник цельнотянутый Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает из наличия на наших складах – тройники стальные и нержавеющие любые, от Ду15 до Ду1200, стенки от 2 до 20 мм по ГОСТ 17376-01!
Всегда в наличии тройники - большие количества, разнообразные типоразмеры, равнопроходные и переход..
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Переход цельнотянутый Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает из наличия на наших складах – переходы стальные и нержавеющие любые, по ГОСТ 17378-01!
Всегда в наличии переходы, большие количества, разнообразные типоразмеры, концентрические и эксцентрические. Переходы Ду15-1200 мм, стенки ..
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Отвод крутоизогнутый Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает отводы крутоизогнутые 30, 45, 60, 90 градусов, материал отводов - сталь 20, 09Г2С, 08 (12) Х18Н10Т, по ГОСТ17375-01, 30753-01. Постоянно в наличии на складе отводы Ду15-1200, стенки 2-30 мм.
Любые количества отводов крутоизогну..
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Заглушка сферическая (днище эллиптическое) Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает заглушки сферические эллиптические (днища) по стали 3, 20, 09Г2С, 08 (12) Х18Н10Т согласно ГОСТ 17379-01, 6533-78. Постоянно в наличии на складе заглушки сферические диаметрами 32-630 мм, стенки 3-15 мм.
В любых количествах!
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Компенсатор линзовый Продам
ООО «Армасплав» предлагает из наличия и под заказ компенсаторы линзовые однолинзовые, двухлинзовые, трехлинзовые, четырехлинзовые!
Компенсаторы линзовые диаметрами Ду250-1400 мм, на давления Ру6 атм, 10 атм, 16 атм, с компенсирующей способностью 2-22 м..
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Компенсатор сальниковый Продам
ООО «Армасплав» предлагает из наличия и под заказ компенсаторы сальниковые односторонние и двухсторонние!
Компенсаторы сальниковые диаметрами Ду100-1200 мм, на давления Ру10 атм, 16 атм , 25 атм, с компенсирующей способностью 190, 200, 300, 340, 400, 45..
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Вантуз чугунный Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает вантузы чугунные для трубопроводных систем Ду25, 40, 50,100,150 мм
Постоянно в наличии на наших складах вантузы чугунные
Вантузы отправляем любыми перевозчиками в любую точку Украины за 1 день!
Подробнее на сайте: www..
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Клапан обратный приемный 16ч42р Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает из наличия на наших складах клапаны обратные приемные с сеткой Ду50,80,100,150,200,250,300,400 мм Ру2,5 атм в любых количествах.
Рабочая среда: вода, пар, температура до 50 0С.
Постоянно в наличии на наших складах клапан..
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Фильтр фланцевый Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает фильтры стальные, чугунные фланцевые. Диаметрами Ду15 – Ду1200 мм, на давления Ру16-25 атм.
Фильтры фланцевые под рабочие среды: вода, пар, газ
Всегда в наличии на наших складах фильтры фланцевые!
Изготавливаем под зак..
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Фланец изолирующий (изолирующее фланцевое соединение) Продам
ООО «АРМАСПЛАВ» предлагает фланцы изолирующие (ИФС)!
Ду15 – Ду500 мм, Ру6-63 атм.
Постоянно в наличии на наших складах фланцы изолирующие!
Изготавливаем под заказ фланцы изолирующие в кратчайшие сроки!
Фланцы изолирующие отправляем любыми..
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