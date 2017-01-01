Все регионы

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VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам
РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
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Высокооплачиваемая работа Предлагаю
Предлагаем высокооплачиваемую работу в сфере досуга для девушек от 18. График работы обговариваем индивидуально. Работа перспективная и очень хорошо оплачиваемая. Мы гарантируем полную конфиденциальность. Постоянный доход и ВЫСОКИЕ заработки.Оплата ежедневно. ..
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Оператор на телефон Предлагаю
Требуется оператор на телефон. Обязанности:приём звонков клиентов. Требования:возраст от 18 лет, грамотная речь, вежливость.
Условия работы:отличный дружный коллектив, стабильность
тел:0509095668
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Высокооплачиваемая работа для девушек, г. Одесса Вакансия
Приглашает молодых и уверенных в себе девушек от 18 лет на хорошо оплачиваемую работу в город Одессу! Мы вкладываем все время и силы для обеспечения Вас высоким доходом и максимальным комфортом во время работы. Обеспечим Вас достаточным количеством работы, ком..
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1-к., Бот. Сад, 4/5, 24000 т. Продам
Недалеко от метро Бот. Сад, Тобольская продаётся 1-ка. Кирпичный дом, 4/5, не торцевая. Жилое чистенькое состояние. 24000 т. 0950070454 и 0984373753
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Недорого 1- к квартира в Новострое жк Салтовский Продам
жк Салтовский (Салтовка, Салтовское шоссе, 264-б)Рядом супермаркет "Класс", рынок, остановки общественного транспорта, образовательные учреждения, медкомплекс. Квартира в строительном состоянии что позволит реализовать Вам свои дизайнерские решения.
Компл..
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Приглашаются сотруднцы Вакансия
Для работы в Харькове приглашаются сотрудницы различных типажей и возрастов.Высокий доход,ежедневные выплаты,комфортное жилье,100% безопасность,анонимность.Работая с нами, вы сможете заработать на все свои потребности,позволить то,что раньше было вам не по-кар..
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Оператор на телефон Предлагаю
Требуется оператор на телефон. Обязанности:приём звонков клиентов. Требования:возраст от 18 лет, грамотная речь, вежливость.
Условия работы:отличный дружный коллектив, стабильность
тел:0509095668
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уважаемые господа приглашаю к себе на апартаменты угощу виски коньяк. выезжаю в офис сауну отель... без комплексов исполню любой каприз с вашей стороны с подругой красивой.. Предлагаю
уважаемые господа приглашаю к себе на апартаменты угощу виски коньяк. выезжаю в офис сауну отель... без комплексов исполню любой каприз с вашей стороны с подругой красивой..
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Вместе со мной ты окунешься в море удовольствий и неограниченного кайфа, я покажу тебе на что способна девушка в постели!!! Предлагаю
Вместе со мной ты окунешься в море удовольствий и неограниченного кайфа, я покажу тебе на что способна девушка в постели!!!
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Люблю, умею и научу до неприличия получать максимальное удовлетворение! Предлагаю
Люблю, умею и научу до неприличия получать максимальное удовлетворение!
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Массажистка Вакансия
Симпатичные девушки, которые любят заботу о себе,
мужское внимание и общение!
Мы набираем массажисток
Опыт работы не обязателен!
Предлагаем Вам такие условия :
Обучение за счет салона
Гибкий график
Хорошее вознаграждение за р..
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Ремонт микроволновок,телевизоров,мониторов,стиралок Предлагаю
Ремонт микроволновок свч,телевизоров,плазмы,мониторов,стиралок,пылесосов с гарантией,недорого,выезд к вам на дом,опыт работы 25 лет,куплю неисправную технику 0668662112,0986555364,0631222130
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Устроит всех и каждого Предлагаю
Грузоперевозки Газелью по городу и области до 2, 5 т, быстро, качественно, недорого. Грузчики аккуратные. Вывоз строительного мусора и других материалов. 0990754807,0932704569,06793382
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Качество и доступность Предлагаю
В любое удобное для вас время,7 дней в неделю, оказываем услуги по организации
и проведению переездов любой сложности.Грузоперевозки офисные, квартирные, дачные, загородные переезды по Харькову и области.Вывоз строительного мусора, а так же:Профессиональн..
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Ремонт телевизоров вызов телемастера Харьков. Предлагаю
Вызов телемастера на дом в Харькове. Ремонт телевизоров SAMSUNG, DAEWOO, LG, JVC, PHILIPS, SUPRA, PANASONIC, SONY, FUNAJ, AKAI, BBK,SATURN и других производителей на дому у заказчика. Опыт работы 20 лет. Порядочность гарантируется. Все районы Харькова. За вызо..
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грузчики авто Информирую
квартирные офисные любые переезды разгрузки работаем давно умело грамотная загрузка звоните поможем
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Услуги по оформлению прописки... Предлагаю
Окажем услуги по оформлению официальной прописки/регистрации места жительства в Харькове. Для граждан Украины и иностранным гражданам.
Сроки – 1 рабочий день
Документы необходимые для прописки граждан Украины:
- Паспорт.
- Для военнослужащ..
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Набираем хостес со всей Украины Вакансия
Растущая сеть ресторанов набирает хостес в Одессу. Опыт работы не важен. Важны: ответственность, упорство, желание работать. Зарплата от 15000 грн/месяц. Чаевые никто не забирает, они лично ваши. Предпочтение отдается девушкам ухоженным, общительным, со знание..
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Танцовщицы в одесский ночной клуб Вакансия
Требуются танцовщицы в ночной клуб. График работы - сменный, обсуждается при собеседовании. З/п от 10000 грн. Работа в центре Одессы. Предоставим жилье иногородним. Прямой работодатель, не агентство.
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4-к. сталинка, ЮЖД, 50000 Продам
Настоящая ж/б сталинка. ЮЖД, пер. Рубановсий (бывш. Свердлова). 6/6, с лифтом, чердаком. 4 комн., 100/63/13, двухсторонняя, высокие потолки. Действительно хорошее состояние. Очень недорого для такой квартиры - 50000 т. 0950070454 и 0984373753
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