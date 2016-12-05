Все регионы

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Просмотров: 3

VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам

РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
Дата: 17 марта 2016 (17:21)
Цена: 2 950 Грн
Раздел: Мебель
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Последние добавленные 10552 объявлений.


Просмотров: 3

Интим Услуги Предлагаю

Молоденькая киса хочет провести незабываемое время с парнем)
Дата: 04 февраля 2017 (4:36)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 4

Сниму 1-комн.кв-руС.Салт.-2 Информирую

Очень срочно сниму 1-комн. кв-ру на Сев. Салт.-2 до 4000грн.
Дата: 04 февраля 2017 (0:08)
Цена: 4 000 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 4

Продажа 3-х комн. кв-ры Сев.Салт. Продам

Кв-ра находится на Сев. Салт.-3 по ул.Н.Ужвий 4\16 с квадратным холлом и двумя прямоугольн балконами. МПО, межкомн. двери МДФ, везде новый линолеум, в с\узле и туалете плитка, на кухне рабоч. стенка в плитке, температурный счЁтчик воды, на подьезде счётчик теп..
Дата: 04 февраля 2017 (0:03)
Цена: 36 000 $
Раздел: Продажа квартир


Просмотров: 1

Почасово, посуточно свою 1к.кв. в центре в 2 мин от м. Бекетова Сдам в аренду

Сдам почасово, посуточно свою 1комн квартиру в центре, ул Гиршмана 18,отличная транспортная развязка,все виды наземного транспорта, метро в 2 минутах,прекрасная инфраструктура, Квартира оборудована всем необходимым, 4 спальных места(2+2), полный обьем посуды, ..
Дата: 03 февраля 2017 (23:38)
Цена: 400 Грн
Раздел: Посуточно


Просмотров: 2

Посуточно почасово 2к квартиру пр. Льва Ландау 12 (коммунальный рынок) Сдам в аренду

Сдаю посуточно почасово 2 комнатную квартиру по адресу пр. Льва Ландау 12, возле коммунального рынка (перекресток пр. Льва Ландау и пр. Героев Сталинграда) отличная транспортная развязка, все виды наземного транспорта, метро в 15 минутах,прекрасная инфраструкт..
Дата: 03 февраля 2017 (23:34)
Цена: 400 Грн
Раздел: Посуточно


Просмотров: 3

продам свой дом в городе Продам

Продам свой дом в поселке Жихарь-1, Червонозаводской р-н, площадь дома 82 м2, вода, газ, телефон. Надворные постройки: летняя кухня, гараж, тен-навес, сараи, погреб, скважина-колонка. Участок 15 соток, огород ухожен, есть скважина и колодец. До общественного т..
Дата: 03 февраля 2017 (22:42)
Цена: 925 000 Грн
Раздел: Продажа домов


Просмотров: 4

Грузоперевозки мерседес вито,квартирные переезды,бытовая тех.холод-ки Предлагаю

Грузоперевозки, квартирные переезды,бытовая техника,холодильники и т.д.
Возможна помощь при погрузке-выгрузке.
(067)711-90-20, (095)680-80-95, (093)761-46-71
Дата: 03 февраля 2017 (22:21)
Цена: 110 Грн
Раздел: Перевозки


Просмотров: 4

Недорогие грузоперевозки по Харькову. Услуги грузчиков. Квартирные переезды. Предлагаю

Услуги опытных грузчиков - от 50грн/час. Квартирные и офисные переезды. Сборка-разборка мебели. Вывоз строймусора от 300грн. Автомобили: Газель, Тата, Мерседес от 90грн/час. Тел. 0976036318, 0637363479.
Дата: 03 февраля 2017 (19:28)
Цена: 60 Грн
Раздел: Перевозки


Просмотров: 4

Грузоперевозки по Харькову. Услуги грузчиков. Квартирные переезды. Предлагаю

Грузовые перевозки по Харькову. Квартирные переезды. Услуги опытных грузчиков. Перевозка мебели, вещей, пианино, сейфов, аквариумов, торгового оборудования. Сборка мебели. Вывоз строительного мусора. Мерседес, Газель, Спринтер.Тел. 0976036318, 0637363479
Дата: 03 февраля 2017 (19:27)
Цена: 60 Грн
Раздел: Перевозки


Просмотров: 2

Все что влезет Предлагаю

Грузоперевозки Газелью по городу и области до 2, 5 т, быстро, качественно, недорого. Грузчики аккуратные. Вывоз строительного мусора и других материалов. 0990754807,0932704569,06793382
Дата: 03 февраля 2017 (19:15)
Цена: 130 Грн
Раздел: Перевозки


Просмотров: 2

Мы там где нужны Предлагаю

В любое удобное для вас время,7 дней в неделю, оказываем услуги по организации
и проведению переездов любой сложности.Грузоперевозки офисные, квартирные, дачные, загородные переезды по Харькову и области.Вывоз строительного мусора, а так же:Профессиональн..
Дата: 03 февраля 2017 (19:14)
Цена: 130 Грн
Раздел: Авто / мото услуги


Просмотров: 5

Мои прекрасные формы и чувственные руки не оставят тебя равнодушным. Предлагаю

Мои прекрасные формы и чувственные руки не оставят тебя равнодушным.
Дата: 03 февраля 2017 (18:46)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 4

Со мной ты окунешься в мир страсти, нежности, ласки Предлагаю

Со мной ты окунешься в мир страсти, нежности, ласки
Дата: 03 февраля 2017 (18:45)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 5

Лучшее лекарство от усталости и стресса - это сладкая кошечка Предлагаю

Лучшее лекарство от усталости и стресса - это сладкая кошечка
Дата: 03 февраля 2017 (18:44)
Цена: 2 000 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 4

Ремонт стиральных машин,холодильников,газприборов,тв и др Предлагаю

Аварийный ремонт газовых и электрических плит,газовых колонок,котлов,кондиционеров,стиральных и
посудомоечных машин,холодильников,телевизоров,бойлеров на дому с гарантией"
Дата: 03 февраля 2017 (18:12)
Цена: 50 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 3

Недорогие грузоперевозки по Харькову. Перевозка квартир, мебели, вещей, пианино, сейфов. Грузчики.. Предлагаю

Недорогие грузоперевозки по Харькову. Перевозка квартир, мебели, вещей, пианино, сейфов. Вывоз строймусора и снега. Услуги грузчиков. Тел. 097-603-63-18, 063-736-34-79.
Дата: 03 февраля 2017 (17:02)
Цена: 60 Грн
Раздел: Перевозки


Просмотров: 5

Сдам 1-комнатную квартиру возле ст. м. Масельского Сдам в аренду

Сдам 1-комнатную квартиру возле ст. м. Масельского. В квартире сделан хороший ремонт. Смотрите фото, с маленькими детьми не заселяю.
Дата: 03 февраля 2017 (16:13)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 8

Сдам гостинку рядом с м Маршала Жукова Сдам в аренду

Сдам гостинку рядом с м Маршала Жукова.Гостинка оборудована всем необходимым для комфортного проживания свой с/у и мини-кухня. Есть 2дивана, , ТВ (кабельное), WI-FI. Сдам на длительный срок,без детей и животных.
Дата: 03 февраля 2017 (15:59)
Цена: 1 000 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 7

Сдам гостинку-студию Сдам в аренду

Сдам гостинку-студию с косметическим ремонтом рядом с м. ЮЖД. . Есть WI-FI, спутниковое ТВ, стиральная машина. Сдается максимум для 2-х человек, без детей и животных.
Дата: 03 февраля 2017 (15:43)
Цена: 900 Грн
Раздел: Аренда квартир


Просмотров: 6

Оператор в офис Предлагаю

Требуется оператор на телефон. Требования: активность, знание ПК. Условия работы: общительность, молодая команда. Обязанности: отвечать на входящие звонки, консультировать клиентов по услугам салона. 095-10-20-882
Дата: 03 февраля 2017 (15:34)
Цена: 6 200 Грн
Раздел: Другие сферы занятий
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