Все регионы

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VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам
РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
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Грузоперевозки по Харькову. Услуги грузчиков. Большой выбор авто. Предлагаю
Квартирные переезды. Перевозка мебели, вещей, пианино, сейфов, станков, банкоматов, игровых автоматов. Вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков. Тел. 097-603-63-18, 063-736-34-79.
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Услуги опытных грузчиков - от 50грн/час. Квартирные и офисные переезды. Предлагаю
Услуги опытных грузчиков - от 50грн/час. Квартирные и офисные переезды. Сборка-разборка мебели. Вывоз строймусора от 300грн. Автомобили: Газель, Тата, Мерседес от 90грн/час. Тел. 0976036318, 0637363479.
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Реальная 3-х к.кв. напротив ТРК Украина, перекресток 50-лет ВЛКСМ (Юбилейный просп.) и Тракторостроителей. 26000$ Продам
Реальная 3х к.кв. на перекрестке Тракторостроителей и Юбилейного просп. 9/9. 65/44/7. Хорошее жилое состояние. В зале - МПО, современные обои. В комнатах - хороший паркет. На кухне чистенькая, аккуратная плитка 15/15, линолеум, на потолке панели. Санузел разде..
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ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ Продам
Продам или обменяю дом ( Балаклеевский р-н. с.Пришиб) общая площадь 70, 3 комнаты, кухня, большой двор -12 соток, есть газ и печное отопление, Вода-скважина во дворе, 15 соток огорода, летняя кухня , 4 сарая.Все рядом.
Хорошая транспортная развязка. живоп..
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СРОЧНО ПРОДАМ 6 СОТОК ЗЕМЛИ, М. КИЕВСКАЯ, 32000$ Продам
Срочно продам 6 соток земли ( район м.Киевская, ул.Ново-Александровская). Ровный участок, есть забор по всему периметру участка, 10 минут пешком к станции м.Киевская. Удобный выезд на ул.Шевченко, спуск Веснина и ул. Пушкинская.Есть фундамент под жилой дом.Все..
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ПРОДАМ ДОМ РАЙ-ЕЛЕНОВКА, М.ХОЛОДНАЯ ГОРА, 15 МИНУТ Продам
Продается дом в Рай-Еленовке, ( ул.Лесная) 173 кв.м с мансардой, 5 комнат.Все удобства: газовое отопление, вода, канализация.Есть печное отопление с хорошей печкой с использованием двор и угля.Имеется сауна 13, 4 кв.м, гараж, сарай, хор.забор.36 соток приват. ..
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Организатор-консультант Вакансия
Требования:
• Высшее, можно неоконченное;
• Ответственность;
• Обучаемость;
• Навыки работы с ПК.
Обязанности:
• Взаимодействие с партнерами и клиентами компании;
• Ведение деловых переговоров;
• Помощь в организацион..
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Требуется ассистент руководителя Вакансия
В связи с расширением, требуется несколько грамотных людей в офис для помощи руководителю
Требования:
• Высшее, можно неоконченное;
• Опыт работы приветствуется;
• Навыки работы с ПК.
Обязанности:
• Взаимодействие с партнерами и к..
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Приглашу к себе!Секс люблю! Новые ощущения, положительные эмоции, заряд позитивной энергии и чувство полного удовлетворения получите Вы от встречи со мной.. ) Я страстная, ласковая и нежная. Предлагаю
Приглашу к себе!Секс люблю! Новые ощущения, положительные эмоции, заряд позитивной энергии и чувство полного удовлетворения получите Вы от встречи со мной.. ) Я страстная, ласковая и нежная.
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Дорогие мужчины жду вас в гости. Очень люблю секс. Мои аппетитные формы насладит тебя. Предлагаю
Дорогие мужчины жду вас в гости. Очень люблю секс. Мои аппетитные формы насладит тебя.
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Ухожена, страстна и искушённая в любовных играх. Достойна Вашего внимания!)) Предлагаю
Ухожена, страстна и искушённая в любовных играх. Достойна Вашего внимания!))
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1-к., кап. ремонт, П. Поле, 26000. Продам
Продаётся 1-к. квартирка. Метро 23 Августа пешком. 4/5, серединка, не торцевая. Свежий капитальный ремонт. Сделано всё. Продаётся со всей обстановкой, кроме бытовой техники. Очень хорошая цена для такой квартиры - 26000 т. 0950070454 и 0984373753
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Срочно сдам 1к. кв. м. Научная Сдам в аренду
Срочно сдам 1к. кв. м. Научная. В квартире хороший ремонт так как делалось все для себя. Есть необходимая мебель, бытовая техника, посуда, интернет. Ранее никто не жил. Строго без детей и животных.
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Грузоперевозки мерседес вито,квартирные переезды,бытовая тех.холод-ки Предлагаю
Грузоперевозки, квартирные переезды,бытовая техника,холодильники и т.д.
Возможна помощь при погрузке-выгрузке.
(067)711-90-20, (095)680-80-95, (093)761-46-71
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сдам 1к. кв. рядом с метро ХТЗ Сдам в аренду
Срочно сдам 1к. кв. рядом с метро ХТЗ. В квартире новый косметеческий ремонт, вся необходимая для проживания мебель и бытовая техника. Есть посуда, проведен интернет. Заезжай и живи.
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Сдам 1к.кв. м. Победа Сдам в аренду
Срочно сдам 1к. кв. рядом с метро Победа. В квартире сделан новый косметический ремонт. В комнате есть: 2-х спальная кровать с ортопедическим матрасом, угловой диван, шкаф-купе, телевизор. Из комнаты выход на балкон. Кухня оборудована всем необходимым для комф..
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Сдам посуточно, почасово свою 1 комнатную квартиру в центре Сдам в аренду
Сдам посуточно, почасово свои 1,2 комнатные квартиры, Павлово Поле, Центр, Алексеевка. Имеется все необходимое для проживания. Чистые, уютные квартиры, предоставляется постельное белье. Удобная транспортная развязка, в каждой проведен интернет,кабельное,команд..
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Сдам 1к.кв. м. Победа Сдам в аренду
Срочно сдам 1к. кв. рядом с метро Победа. В квартире сделан новый косметический ремонт. В комнате есть: 2-х спальная кровать с ортопедическим матрасом, угловой диван, шкаф-купе, телевизор. Из комнаты выход на балкон. Кухня оборудована всем необходимым для комф..
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Работа в сфрере услуг Вакансия
У вас есть уникальный шанс получить высокооплачиваемую работу в Харькове.Соискательницам не обязательно соответствовать стандартам модельной внешности.Предлагаем высокую оплату от 50 000 грн,с ежедневными выплатами,бесплатным жильем.Обеспечим поддержку.Предост..
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грузчики авто Информирую
квартирные офисные любые переезды разгрузки работаем давно умело грамотная загрузка звоните поможем
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