Все регионы

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Просмотров: 3

VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам

РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
Дата: 17 марта 2016 (17:21)
Цена: 2 950 Грн
Раздел: Мебель
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Последние добавленные 12476 объявлений.


Просмотров: 2

Высокооплачиваемая работа девушкам Вакансия

На высокооплачиваемую работу массажистками, менеджерами, хостес приглашаются молодые, ухоженные,
симпатичные девушки от 18 до 30 лет. Для иногородних предоставляем жилье. Зарплата ежедневная.
Безопасность гарантирована.
Дата: 22 января 2017 (5:10)
Цена: 30 000 Грн
Раздел: Культура / искусство


Просмотров: 2

Высокооплачиваемая работа девушкам от 18 до 30 лет Вакансия

Приглашаются девушки приятной внешности в салон.Работа в дневное и ночное время суток.
Гибкий график, хороший, дружный коллектив,выгодные условия для хорошего заработка.
Есть бонусы и корпоративные вечеринки.
Дата: 22 января 2017 (5:09)
Цена: 30 000 Грн
Раздел: Туризм / отдых / развлечения


Просмотров: 2

Высокий доход для красивых девушек Вакансия

Приглашаем для работы в салоне,девушек со всех уголков страны.
Требования для потенциальных сотрудниц: отсутствие комплексов, ответственность, коммуникабельность,
хорошие внешние данные,реальное желание зарабатывать.
Дата: 22 января 2017 (5:08)
Цена: 30 000 Грн
Раздел: Туризм / отдых / развлечения


Просмотров: 2

Приглашаются студентки без О.Р на высокооплачиваемую работу. Вакансия

Требования: приятная внешность, коммуникабельность, можно без опыта (возможно обучение).
Условия: дружный коллектив, договорная оплата на время акций компании, гибкий график и часы работы,
возможность совмещать с учебой.
Дата: 22 января 2017 (5:06)
Цена: 30 000 Грн
Раздел: Начало карьеры / Студенты


Просмотров: 3

2-к., Госпром, новый дом, 12/14, 75000 Продам

Продаётся 2-к. в новом доме за Сумским рынком, место отличное. 12/14, Новый капитальный ремонт, всё красиво, дорогая столярка, 60/32/8. Очень хорошая цена для этого дома - 75000 т. 0950070454 и 0984373753
Дата: 22 января 2017 (2:14)
Цена: 75 000 $
Раздел: Продажа квартир


Просмотров: 5

Наследство, алименты, расторжение брака, трудовые и гражданские споры Предлагаю

Консультация, подготовка заявлений, ходатайств, исковых заявлений, сопровождение дел в судах и сделок у частных нотариусов, подготовка и правовой анализ всех видов договоров. Цены на услуги договорные. Первая консультация - бесплатно.
Дата: 22 января 2017 (0:52)
Цена: 250 Грн
Раздел: Юридические услуги


Просмотров: 5

3-к., П. Поле, 3/5, 31000 Продам

Недалеко от метро 23 Августа продаётся хорошая 3-к. 3/5, кирпичный дом, не торцевая, серединка. Хорошая планировка, раздельные комнаты. Нормальное жилое состояние. Отличная цена - 31000 т. 0950070454 и 0984373753
Дата: 22 января 2017 (0:00)
Цена: 31 000 $
Раздел: Продажа квартир


Просмотров: 9

1-к., П. Поле, 4/5, 18900 Продам

Есть такая 1-к. на П. Поле, Деревянко, Дубрава. Не болванка, реальная квартира. 4/5, квартира под ремонт соответственно. Документы идеальные, первый собственник. Цена, да, такая - 18900 т. 0950070454 и 0984373753
Дата: 21 января 2017 (19:49)
Цена: 18 900 $
Раздел: Продажа квартир


Просмотров: 4

продам телевизор лж 54см Продам

Продам хороший корейский телевизор LG CF20D30,всё работает,дефектов нет 0971377161,0668662112,0631222130
Дата: 21 января 2017 (19:21)
Цена: 800 Грн
Раздел: Тв / видеотехника


Просмотров: 6

Эффективное продвижение в Instagram Предлагаю

1insta_promotion - Эффективное продвижение бизнеса в Instagram

-составление стратегии продвижения.
-создание подробного портрета целевой аудитории.
-разработка уникального торгового предложения.
-конкурентный анализ.
-контент..
Дата: 21 января 2017 (18:54)
Цена: 1 $
Раздел: Сетевой маркетинг


Просмотров: 4

Продам пианино Информирую

Продам,или передам в реставрационную мастерскую пианино марки " F.Geissler,Zeitz " производства Германии.
Дата: 21 января 2017 (16:54)
Цена: 800 Грн
Раздел: Музыкальные инструменты


Просмотров: 4

Я знаю что могу помочь расслабиться и помогу провести время без лишней нагрузки и с удовольствием ))) Я молода, упругая грудь, обещаю хороший секс и отличное настроение) Предлагаю

Я знаю что могу помочь расслабиться и помогу провести время без лишней нагрузки и с удовольствием ))) Я молода, упругая грудь, обещаю хороший секс и отличное настроение)
Дата: 21 января 2017 (16:31)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 5

Открыта для приятных встреч наедине, приятно порадую профессиональным массажем и не только. Предлагаю

Открыта для приятных встреч наедине, приятно порадую профессиональным массажем и не только.
Дата: 21 января 2017 (16:30)
Цена: 2 000 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 5

Ласковая, нежная, сексуальная кошечка ждет своего котика для воплощения в реальность эротических фантазий и море приятных ощущений. Предлагаю

Ласковая, нежная, сексуальная кошечка ждет своего котика для воплощения в реальность эротических фантазий и море приятных ощущений.
Дата: 21 января 2017 (16:29)
Цена: 1 500 Грн
Раздел: Прочие услуги


Просмотров: 6

Пищевой С2Н5ОН 5л 390грн Харьков Продам

Харьков.Продам чистый пищевой С2Н5ОН 5л 390грн.96.6%.остался после праздника.Харьков ленинский район холодная гора 0665619558 люкс 5л 390грн Харьков
Дата: 21 января 2017 (15:54)
Цена: 390 Грн
Раздел: Прочие товары для дома


Просмотров: 3

СВАРКА И САНТЕХНИКА Предлагаю

Сантехнические работы и сварочные работы:
замена труб, канализации, стояков холодной и горячей воды, радиаторов отопления, полотенцесушителей, установка и замена сантехники: унитаз, ванна, душевая кабина, д/бокс, умывальник, смесители и т. д.
Сварка ..
Дата: 21 января 2017 (15:40)
Цена: 100 Грн
Раздел: Строительство


Просмотров: 6

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ Продам

Продам или обменяю дом ( Балаклеевский р-н. с.Пришиб) общая площадь 70, 3 комнаты, кухня, большой двор -12 соток, есть газ и печное отопление, Вода-скважина во дворе, 15 соток огорода, летняя кухня , 4 сарая.Все рядом.
Хорошая транспортная развязка. живоп..
Дата: 21 января 2017 (15:38)
Цена: 5 000 $
Раздел: Продажа домов


Просмотров: 5

СРОЧНО ПРОДАМ 6 СОТОК ЗЕМЛМ М.КИЕВСКАЯ, 32000$ Продам

Cрочно продам 6 соток земли ( район м.Киевская, ул.Ново-Александровская). Ровный участок, есть забор по всему периметру участка, 10 минут пешком к станции м.Киевская. Удобный выезд на ул.Шевченко, спуск Веснина и ул. Пушкинская.Есть фундамент под жилой дом.Все..
Дата: 21 января 2017 (15:36)
Цена: 32 000 $
Раздел: Продажа земли


Просмотров: 6

ПРОДАМ ДОМ РАЙ-ЕЛЕНОВКА, М.ХОЛОДНАЯ ГОРА 15 МИНУТ 42000$ Продам

Продается дом в Рай-Еленовке, ( ул.Лесная) 173 кв.м с мансардой, 5 комнат.Все удобства: газовое отопление, вода, канализация.Есть печное отопление с хорошей печкой с использованием двор и угля.Имеется сауна 13, 4 кв.м, гараж, сарай, хор.забор.36 соток приват. ..
Дата: 21 января 2017 (15:34)
Цена: 42 000 $
Раздел: Продажа домов


Просмотров: 6

Уютная гостинка для 1-2 человек Сдам в аренду

Уютная гостинка для 1-2 человек рядом с м. Ботанический сад. В гостинке: сделан ремонт, мебель и бытовая техника: холодильник и т. д
Дата: 21 января 2017 (14:48)
Цена: 1 200 Грн
Раздел: Аренда квартир
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