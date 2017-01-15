Все регионы

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VIP РАСПРОДАЖА за 20% от цены! офисный компьютерный стол, искусст. камень Продам
РАСПРОДАЖА За 20% от стоимости нового!
Продам компьютерный/офисный стол из искусственного камня!
В любом интерьере будет смотреться просто шикарно!
В отличии столов из МДФ, не боится ударов, воды, грязи, легок в уходе, очень красивый!
Стол ..
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Сдам Помещение Центр Сдам в аренду
Сдам помещение 50 м., центр (под языковые курсы, йогу, проведение семинаров, треннингов и т.д)Помещение оборудовано системой вентиляции и кондиционирования, имеется ковровое покрытие на всю площадь, душевая,
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Квартирные переезды. Перевозка мебели, вещей, пианино, сейфов, станков, банкоматов, игровых автоматов. Вывоз строительного мусора. Предлагаю
Квартирные переезды. Перевозка мебели, вещей, пианино, сейфов, станков, банкоматов, игровых автоматов. Вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков. Тел. 097-603-63-18, 063-736-34-79.
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Недорогие грузоперевозки по Харькову. Услуги грузчиков. Газель, Мерседес 5т. Предлагаю
Грузовые перевозки по Харькову. Квартирные переезды. Услуги опытных грузчиков. Перевозка мебели, вещей, пианино, сейфов, аквариумов, торгового оборудования. Сборка мебели. Вывоз строительного мусора. Мерседес, Газель, Спринтер.Тел. 0976036318, 0637363479
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Сдам 2 к. кв. на Красношкольной набережной Сдам в аренду
Сдам 2 к. кв. на Красношкольной набережной, рядом с м. Гагарина. Отличное расположение. Район с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности различные магазины, кафе, транспортная развязка. В квартире произведен качественный ремонт
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Продам селитруаммиачную Продам
Предлагаю Селитру аммиачную (производство Казахстан) . поставка ж/д авто транспортом. минимальная партия от 200 т.
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Сдам 2 к.кв. рядом с м. Архитектоа Бекетова Сдам в аренду
Сдам 2 к.кв. рядом с м. Архитектоа Бекетова.В квартире: приятный интерьер, застекленный балкон.
В комнате, комфортная кровать, двуспальный диван, журнальный столик, LCD телевизор, DVD - Плеер мебельная стенка. В коридоре шкафы для одежды.
Кухня со вс..
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Стильная двухкомнатная квартира рядом с м. Научная Сдам в аренду
Стильная двухкомнатная квартира рядом с м. Научная по проспекту Ленина.Удобное расположение и отличная транспортная развязка. Сделан ремонт. В гостиной - удобный раскладной диван. Спальня - двухспальная кровать с хорошим матрасом и гардеробной. Санузел с ванно..
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Сдам 2 к. кв. рядом с м. Исторический музей Сдам в аренду
Сдам 2 к. кв. рядом с м. Исторический музей. В квартире сделан капитальный ремонт, полная комплектация необходимой для проживания мебели и техники.Проведен интернет и кабельное. Все фото соответствуют
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Сдам отличную 2 к. квартиру по улце Морозова Сдам в аренду
Сдам отличную 2 к. квартиру по улце Морозова, недалеко от м. з-д имени Малышева.Современная квартира
с приятный интерьером, капитальный ремонт, застекленный балкон и окна выходят на улицу.
В комнате, комфортная кровать, двуспальный диван, журнальны..
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Сдам 2 к. кв. рядом с м. Киевская Сдам в аренду
Сдам 2 к. кв. рядом с м. Киевская. В квартире выполнен капитальный ремонт. Полностью меблирована: комфортный двуспальный диван, двуспальная кровать, журнальный столик, LCD телевизор. В коридоре шкафы для одежды.
Кухня со всеми принадлежностями - холодильн..
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Продам 2к. кв. (сталинка) в пешей доступнсти от метро ХТЗ Продам
Продам 2к. кв. (сталинка) в пешей доступнсти от метро ХТЗ. Квартира под Ваш ремонт, не угловая, комнаты раздельные, потолки 3м2. Все находится в пешей доступности.
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Грузовые перевозки Газель Предлагаю
Грузоперевозки по городу и области. Газель тент- бортовая 095-257-0440,. 067- 731-4516,. 063-723-4178
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займы под залог Продам
Частныетзаймы под залог недвижимости.тел 0955731563
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0631152251. Прописка в Харькове. Окажу помощь в получении. Предлагаю
0631152251. Прописка в Харькове. Окажу помощь в получении.
Вам нужна прописка в Харькове? Вы столкнулись с проблемой отсутствия прописки в Харькове? Прописка Харьков- окажу содействие в получении. Быстро. Надежно. Приемлемые условия. Перемещение граждан У..
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Работа для девушек в сфере услуг, 18+ Вакансия
Если ВЫ хотите жить, и не отказывать себе в красивой жизни. ВЫ привлекательны, любите общение с мужчинами и желаете
иметь высокий доход – приходите к нам! Мы предлагаем выгодные условия для работы: работаем 50 на 50, выплаты ежедневные.
Иногородних в..
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Грузоперевозки мерседес вито,квартирные переезды,бытовая тех.холод-ки Предлагаю
Грузоперевозки, квартирные переезды,бытовая техника,холодильники и т.д.
Возможна помощь при погрузке-выгрузке.
(067)711-90-20, (095)680-80-95, (093)761-46-71
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Сотрудницы Вакансия
Приглашаем для работы в Харькове девушек, из всех городов и стран. Высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга. Опыт работы не обязателен. Требования для потенциальных сотрудниц: от лет,приятная внешность, коммуникабельность, ответственное отношение к..
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Ремонт микроволновок,телевизоров,мониторов,стиралок Предлагаю
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК СВЧ,ТЕЛЕВИЗОРОВ ,мониторов,стиралок,пылесосов с гарантией,недорого,опыт работы 25 лет,куплю неисправную технику 0986555364,0668662112,0631222130,7642069
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Ремонт телевизоров вызов телемастера Харьков. Предлагаю
Вызов телемастера на дом в Харькове. Ремонт телевизоров SAMSUNG, DAEWOO, LG, JVC, PHILIPS, SUPRA, PANASONIC, SONY, FUNAJ, AKAI, BBK,SATURN и других производителей на дому у заказчика. Опыт работы 20 лет. Порядочность гарантируется. Все районы Харькова. За вызо..
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Услуги по оформлению прописки.. Предлагаю
Официальная прописка в Харькове по реальному адресу, снятие с регистрации (выписка) в любом городе Украины с одновременной регистрацией (пропиской) в Харькове для граждан Украины и иностранцев. Можно с детьми...
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